В ведомстве объяснили, почему поднялась стоимость поездки на север Омской области по выходным. Однако заявили, что никак не могут повлиять на ситуацию.

История с повышением стоимости перевозок по межмуниципальным маршрутам компанией «Омскоблавтотранс» получила продолжение. Ранее сообщалось, что с 21 апреля планируется ввести новые тарифы на проезд на пяти маршрутах: до Большеречья, Тары, Знаменского, Тевриза, Усть-Ишима. Стоимость поездки в северные районы и обратно, в Омск, в пятницу и в выходные станет выше.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области «Омск-информ» сначала отправили за разъяснениями в минимущества, сославшись на то, что ведомству принадлежат 100 % акций главного областного перевозчика. Затем все же объяснили, что цена поездки теперь зависит от спроса.

– Повышение стоимости проезда связано с ростом спроса на поездки в выходные и праздничные дни. В будние дни стоимость проезда за каждый километр пути до 200 км составит 3,50 рубля, свыше 200 км за каждый километр пути – 3 рубля, – сказали редакции в минтрансе.

После этого в ведомстве сообщили, что «Омскоблавтотранс» самостоятельно принимает решения о расценках на проезд.

– АО «Омскоблавтотранс» – это самостоятельный хозяйствующий субъект. Поэтому Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области, являясь органом исполнительной власти, не имеет права вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность предприятия. Ведомство субсидирует разницу в перевозках по регулируемому тарифу. А здесь речь идет о нерегулируемом тарифе, – подчеркнули в региональном минтрансе.

В ведомстве добавили, что субсидируют разницу в перевозках по регулируемому тарифу. А здесь речь идет о нерегулируемом тарифе. Тем не менее не очень понятно, почему вдруг областной перевозчик решил ввести «капиталистические» расценки. И по какой причине динамический тариф затронул именно северные районы области.