Омск-Информ
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·Общество

Новые тарифы на межмуниципальных маршрутах вступят в силу с 21 апреля.
«Омскоблавтотранс» сообщает о введении новых тарифов на перевозку пассажиров и багажа на пяти маршрутах: до Большеречья, Тары, Знаменского, Тевриза, Усть-Ишима.
С 21 апреля тарифы будут различаться в зависимости от дня недели и расстояния поездки. В понедельник, вторник, среду и четверг при расстоянии до 200 километров тариф составит 3,5 рубля за километр, свыше 200 километров – 3 рубля за километр. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни стоимость поездки будет выше: до 200 километров – 4 рубля за километр, более 200 километров – 3,5 рубля за километр.
Ранее «Омскоблавтотранс» заявлял об изменении стоимости проезда и расписания 36 регулярных маршрутов.
1961
·Общество

Новые тарифы на межмуниципальных маршрутах вступят в силу с 21 апреля.
«Омскоблавтотранс» сообщает о введении новых тарифов на перевозку пассажиров и багажа на пяти маршрутах: до Большеречья, Тары, Знаменского, Тевриза, Усть-Ишима.
С 21 апреля тарифы будут различаться в зависимости от дня недели и расстояния поездки. В понедельник, вторник, среду и четверг при расстоянии до 200 километров тариф составит 3,5 рубля за километр, свыше 200 километров – 3 рубля за километр. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни стоимость поездки будет выше: до 200 километров – 4 рубля за километр, более 200 километров – 3,5 рубля за километр.
Ранее «Омскоблавтотранс» заявлял об изменении стоимости проезда и расписания 36 регулярных маршрутов.
1961