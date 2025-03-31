Изменения коснутся 35 маршрутов.

«Омскоблавтотранс» объявил об изменении расписания и стоимости проезда на некоторых своих автобусных маршрутах. Нововведения начнут действовать с 1 апреля.

Например, полный билет на автобус № 102 Горьковское – Калачинск до Кирсаново обойдется в 36 рублей, до Киберспасска – в 73 рубля, до Калачинска – в 134 рубля.

В автобусах № 116 ул. Малунцева – мкр. Береговой проезд в черте города будет стоить 40 рублей. За багаж придется заплатить 9 рублей. Проезд до микрорайона Берегового подорожал до 70 рублей (багаж – 14), а проезд до села Харино – до 86 рублей (багаж – 17).

Изменения (расписания или стоимости, или того и другого) также коснутся маршрутов № 123, 128, 132, 136, 138, 154, 197, 324, 328, 330, 332, 333, 337, 342, 343, 355, 356, 504, 1038, 1053, 1071, 1088, 1091, 1096, 1101, 1103, 1118, 1121, 1122, 1140, 1157, 1320, 1340.