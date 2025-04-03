Максим Решетников проверил, как работает завод после модернизации.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко побывали на Омском НПЗ. Министр оценил работу по модернизации крупнейшего в России нефтеперерабатывающего завода. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в развитие предприятия составил более 500 млрд рублей.

– Модернизация – яркий пример того, как инвестиции в производство создают устойчивый спрос на высокотехнологичные решения – цифровые системы, современное оборудование, – сказал Максим Решетников. – Такие проекты способствуют развитию промышленного потенциала России, стимулируют создание новых производств, новых рабочих мест.

В модернизации завода участвовали ведущие российские поставщики и создатели высокотехнологичного оборудования, стройматериалов и цифровых систем. В числе подрядчиков были 50 омских компаний.

– Омский завод – пример того, как промышленность может гармонично сочетать экономическую эффективность и экологическую ответственность, – сказал Виталий Хоценко. – Предприятие реализовало на производстве систему мониторинга за состоянием воздуха, на основе которой совместно с Росприроднадзором сформированы отраслевые экологические стандарты. Теперь важно тиражировать эту технологию на других промышленных предприятиях региона.

Реализованные проекты позволили омскому предприятию увеличить поставки российским потребителям топлива для самолетов, автомобилей, речного и морского транспорта. Сейчас технологии позволяют перерабатывать нефть почти без отходов с глубиной до 100 %.

– Развитие производства на заводе обеспечивает спрос на высококвалифицированных специалистов, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Сегодня мы системно подходим к подготовке новых поколений сотрудников. В сентябре на базе Омского промышленно-экономического колледжа совместно с правительством региона запускаем Центр подготовки специалистов рабочих профессий. Этот проект позволит молодым омичам получить востребованную специальность и связать свою карьеру с нами.

Цифровые системы управления следят за работой оборудования в режиме реального времени. Автоматизированная система мониторинга воздуха контролирует экологические параметры и в онлайн-режиме передает данные в природоохранные ведомства.