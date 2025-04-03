Омск-Информ
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·Общество

Боец может стать стратегическим партнером учреждения, выпускающего металлические изделия, мебель и одежду. 

Основатель и руководитель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко посетил исправительную колонию № 7 УФСИН России по Омской области, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.

Начальник учреждения Сергей Ремнев ознакомил бойца с работой ИК-7 и с тем, какие товары там производят. Особый интерес у потенциального партнера вызвали изделия металлообработки, а также мебельного и швейного цехов.

В конце встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также наметили планы дальнейшего взаимодействия. Что конкретно планирует закупать школа Шлеменко, пока неясно. Сейчас боец находится в США, он собирается поддержать своего ученика Александра Корешкова в поединке  с ямайцем Джейсоном Джонсоном. 

·Общество

Боец может стать стратегическим партнером учреждения, выпускающего металлические изделия, мебель и одежду. 

Основатель и руководитель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко посетил исправительную колонию № 7 УФСИН России по Омской области, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.

Начальник учреждения Сергей Ремнев ознакомил бойца с работой ИК-7 и с тем, какие товары там производят. Особый интерес у потенциального партнера вызвали изделия металлообработки, а также мебельного и швейного цехов.

В конце встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также наметили планы дальнейшего взаимодействия. Что конкретно планирует закупать школа Шлеменко, пока неясно. Сейчас боец находится в США, он собирается поддержать своего ученика Александра Корешкова в поединке  с ямайцем Джейсоном Джонсоном. 