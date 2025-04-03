Один из факультетов вуза организовал просветительскую и развлекательную программу.

Традиционное, яркое, насыщенное и всегда долгожданное событие стартовало 1 апреля – Всемирный день математики. Факультет цифровых технологий и кибербезопасности (ФТКЦ) организовал просветительскую и развлекательную программу для студентов и гостей вуза.

Все началось с торжественного выхода на занятия учащихся и приветственных слов декана. Старт недели ознаменовался лекцией, которую будущим программистам прочитал представитель IT-компании.

В континууме математической гармонии и элегантности – настольные игры, ярмарка талантов, интеллектуальный турнир, математический марафон, творческий аукцион, спортивный фестиваль, выборы мистера и мисс ФЦТК, «Что? Где? Когда?» и другие активности. В финале участников ждет аукцион с розыгрышем индульгенций по самым сложным предметам и пресс-конференция преподавателей ФЦТК.

Отметим, что математика появилась в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского в 1974 году, с момента основания вуза, на естественном факультете. С тех пор изменилось многое, даже название факультета: сегодня матфак – это факультет цифровых технологий и кибербезопасности.

ФЦТК – это актуальные специальности, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета страны: прикладная математика и искусственный интеллект, разработка приложений, компьютерный дизайн и цифровые стартапы, анализ безопасности компьютерных систем и другие.

Поучаствовать в «Неделе математики» будет интересно не только студентам вуза, но и выпускникам, а также всем желающим. Посмотреть расписание «Недели» можно по ссылке.