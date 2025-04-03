Омск-Информ
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·Общество

Она перевела аферистам 50 тыс. рублей.
Мошенники похитили деньги у очередной жительницы Омской области. Женщина из села Карповка Таврического района лишилась 50 тыс. рублей.
Как выяснили полицейские, преступники обманули несовершеннолетнюю дочь сельчанки. Девочка хотела купить игровую валюту и перевела аферистам деньги.
Отметим, что за минувшие сутки полиция зарегистрировала 17 дистанционных преступлений. В трех случаях ущерб превысил миллион рублей.
·Общество

Она перевела аферистам 50 тыс. рублей.
Мошенники похитили деньги у очередной жительницы Омской области. Женщина из села Карповка Таврического района лишилась 50 тыс. рублей.
Как выяснили полицейские, преступники обманули несовершеннолетнюю дочь сельчанки. Девочка хотела купить игровую валюту и перевела аферистам деньги.
Отметим, что за минувшие сутки полиция зарегистрировала 17 дистанционных преступлений. В трех случаях ущерб превысил миллион рублей.