Омск-Информ
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·Происшествия

Ему грозит до 2 лет колонии.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на сотрудника пункта выдачи заказов. В преступлении обвиняют 38-летнего местного жителя.
Как сообщает прокуратура, вечером 17 декабря мужчина вошел в помещение пункта выдачи заказов «Озон» на Космическом проспекте и из хулиганских побуждений избил работника до ушибленной раны носа и кровоподтеков лица.
Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Последним оказался ранее судимый омич.
– Причиной своего поступка он назвал неподобающее поведение сотрудника организации в отношении его сожительницы. Информация не подтвердилась, – сообщили в полиции.
Отметим, что нападавший уже признал вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
·Происшествия

Ему грозит до 2 лет колонии.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на сотрудника пункта выдачи заказов. В преступлении обвиняют 38-летнего местного жителя.
Как сообщает прокуратура, вечером 17 декабря мужчина вошел в помещение пункта выдачи заказов «Озон» на Космическом проспекте и из хулиганских побуждений избил работника до ушибленной раны носа и кровоподтеков лица.
Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Последним оказался ранее судимый омич.
– Причиной своего поступка он назвал неподобающее поведение сотрудника организации в отношении его сожительницы. Информация не подтвердилась, – сообщили в полиции.
Отметим, что нападавший уже признал вину. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.