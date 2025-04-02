Эксперты оценивали благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию и другие важные для жизни в городах показатели.

Минстрой РФ подвел итоги индекса качества городской среды за 2024 год. Омск наряду с Волгоградом впервые попал в число городов, благоприятных для проживания, сообщили в федеральном ведомстве.

Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. За каждый индикатор город мог получить до 10 баллов, соответственно, максимальная возможная оценка – 360 баллов. Благоприятными для проживания признаны города, набравшие более 181 балла. Именно столько у Омска.

– Омск впервые преодолел планку в 181 балл и, соответственно, впервые вошел в число городов с благоприятной городской средой. Для сравнения, по итогам 2021 году на счету нашего города было всего 127 баллов. За три года мы практически в полтора раза улучшили результат, - прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест. – Это означает, что, несмотря на все проблемы и трудности, мы идем в правильном направлении, успешно реализуя национальные проекты, системно работая над развитием общественных пространств, улично-дорожной сети, общественного транспорта.

В целом по стране насчитывается 920 городов с благоприятной средой для проживания. В их числе все города с населением более миллиона человек.