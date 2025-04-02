Бывший завкафедрой технического университета отрицает свою вину.
Первомайский районный суд Омска начал рассмотрение дела 67-летнего профессора, бывшего заведующего кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» Омского государственного технического университета Владимира Юше. Его обвиняют в мошенничестве и легализации преступного дохода – ч. 4 ст. 159 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.
По версии следствия, профессор с июля 2015 года по июль 2019 года похитил у вуза более 22 млн рублей. Он инициировал передачу научных исследований в сторонние организации. Вуз платил за это, но на самом деле исследования проводили по-прежнему работники университета. А деньги, по мнению следователей, присваивал профессор.
Ранее профессора уже судили за мошенничество – его наказали 2,5 годами лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Завкафедрой вину не признал. Как сообщает пресс-служба омских судов, следующее заседание состоится 7 апреля.