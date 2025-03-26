Бывший сотрудник технического университета не признает свою вину.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 22 млн рублей под видом проведения исследовательских работ. В мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, обвиняют 67-летнего профессора, бывшего заведующего кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» Омского государственного технического университета Владимира Юше.

По версии следствия, завкафедрой инициировал передачу научных исследований в сторонние организации. Сам он при этом занимался составлением техзаданий, калькуляцией затрат и приемкой выполненных работ. В итоге университет выделял деньги на исследования в других организациях, но сами исследования производили сотрудники кафедры. Деньги же проходили через счета организаций, обналичивались и возвращались заведующему кафедрой. Один такой возврат оформили как спонсорскую помощь, которой мужчина оплатил поездку в Лондон для участия в конференции.

Таким образом, с июля 2015 года по июль 2019 года завкафедрой похитил у вуза более 22 млн рублей.

– При этом как подчиненных, так и руководителей привлекаемых организаций профессор вводил в заблуждение относительно своих истинных намерений, объясняя все манипуляции интересами научной и финансовой деятельности вуза, – добавили в полиции.

Вину профессор не признал. Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска.

В 2023 году профессора уже судили за мошенничество. Его приговорили к условному сроку.