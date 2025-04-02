За состоянием реки следят специалисты России и Казахстана.

В последний день марта состоялось 50-е заседание рабочей группы по бассейну реки Иртыш Российско-Казахстанской комиссии. В нем приняли участие представители органов власти, экологических, водных, гидрометеорологических служб, а также МЧС двух стран.

В 2024 году специалисты взяли из Иртыша 36 проб по 44 показателям. Качество воды соответствовало 3-му классу разряда «а», то есть вода была загрязненная.

За 3 месяца 2025 года из реки около села Татарка отобрали 9 проб. Теперь качество воды соответствует 2-му классу – «слабозагрязненная» вода.