Он полностью признал вину.
Кировский районный суд Омска вынес приговор 59-летнему водителю КамАЗа, который 5 декабря прошлого года сбил омичку.
Сообщается, что машина двигалась задним ходом на территории складского помещения и водитель не увидел, как под его колесами оказалась 49-летняя прохожая. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Омичка скончалась в скорой от полученных травм.
Суд назначил водителю наказание в виде 1 года исправительных работ, лишения прав на 2 года, а также 5 % зарплаты в доход государства. С компании, в которой работал мужчина, постановили взыскать компенсацию морального вреда, которую оценили в 1,5 миллиона рублей в пользу родного брата погибшей.