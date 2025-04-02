Система «Термические точки» обеспечивает круглосуточный контроль и быструю реакцию на возгорания.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Омской области применяют спутниковую систему мониторинга «Термические точки», разработанную МЧС России. Эта система непрерывно отслеживает потенциальные очаги возгорания, анализирует риски и обеспечивает быструю реакцию на угрозы. В начале пожароопасного периода технология уже доказала свою эффективность, позволяя службам оперативно устранять пожары до их распространения на населенные пункты.

Приложение отображает термоточки, снабженные данными о координатах, расстоянии до жилых зон и уровне опасности. Учет погодных условий, скорости и направления ветра помогает спасательным бригадам своевременно оценивать обстановку.

Спутниковые аппараты регистрируют тепловые аномалии, наличие дыма и выбросы углекислого газа. Собранная информация моментально передается в ЦУКС, откуда пожарные команды направляются на место событий. Так, за последнюю неделю марта в Омской области зафиксировали 77 термоточек в 14 районах, причем 70 из них располагались менее чем в пяти километрах от населенных пунктов. Наибольшее количество возгораний выявлено в Называевском районе – 24 случая.

Рабочее место дежурного пункта ЦУКС оборудовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных. Даже при нарушениях связи сотрудники способны оперативно связаться с экстренными службами в 32 районах области посредством стационарных телефонов с заранее записанными номерами.

Параллельно осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Снимки из космоса позволяют создавать детализированные карты затопленных территорий, что способствует своевременному принятию мер защиты населенных пунктов.