Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Система «Термические точки» обеспечивает круглосуточный контроль и быструю реакцию на возгорания.
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Омской области применяют спутниковую систему мониторинга «Термические точки», разработанную МЧС России. Эта система непрерывно отслеживает потенциальные очаги возгорания, анализирует риски и обеспечивает быструю реакцию на угрозы. В начале пожароопасного периода технология уже доказала свою эффективность, позволяя службам оперативно устранять пожары до их распространения на населенные пункты.
Приложение отображает термоточки, снабженные данными о координатах, расстоянии до жилых зон и уровне опасности. Учет погодных условий, скорости и направления ветра помогает спасательным бригадам своевременно оценивать обстановку.
Спутниковые аппараты регистрируют тепловые аномалии, наличие дыма и выбросы углекислого газа. Собранная информация моментально передается в ЦУКС, откуда пожарные команды направляются на место событий. Так, за последнюю неделю марта в Омской области зафиксировали 77 термоточек в 14 районах, причем 70 из них располагались менее чем в пяти километрах от населенных пунктов. Наибольшее количество возгораний выявлено в Называевском районе – 24 случая.
Рабочее место дежурного пункта ЦУКС оборудовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных. Даже при нарушениях связи сотрудники способны оперативно связаться с экстренными службами в 32 районах области посредством стационарных телефонов с заранее записанными номерами.
Параллельно осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Снимки из космоса позволяют создавать детализированные карты затопленных территорий, что способствует своевременному принятию мер защиты населенных пунктов.
·Общество

Система «Термические точки» обеспечивает круглосуточный контроль и быструю реакцию на возгорания.
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Омской области применяют спутниковую систему мониторинга «Термические точки», разработанную МЧС России. Эта система непрерывно отслеживает потенциальные очаги возгорания, анализирует риски и обеспечивает быструю реакцию на угрозы. В начале пожароопасного периода технология уже доказала свою эффективность, позволяя службам оперативно устранять пожары до их распространения на населенные пункты.
Приложение отображает термоточки, снабженные данными о координатах, расстоянии до жилых зон и уровне опасности. Учет погодных условий, скорости и направления ветра помогает спасательным бригадам своевременно оценивать обстановку.
Спутниковые аппараты регистрируют тепловые аномалии, наличие дыма и выбросы углекислого газа. Собранная информация моментально передается в ЦУКС, откуда пожарные команды направляются на место событий. Так, за последнюю неделю марта в Омской области зафиксировали 77 термоточек в 14 районах, причем 70 из них располагались менее чем в пяти километрах от населенных пунктов. Наибольшее количество возгораний выявлено в Называевском районе – 24 случая.
Рабочее место дежурного пункта ЦУКС оборудовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных. Даже при нарушениях связи сотрудники способны оперативно связаться с экстренными службами в 32 районах области посредством стационарных телефонов с заранее записанными номерами.
Параллельно осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Снимки из космоса позволяют создавать детализированные карты затопленных территорий, что способствует своевременному принятию мер защиты населенных пунктов.