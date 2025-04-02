В апреле пройдет важное для вуза мероприятие.

В Москве в середине апреля на базе кампуса «СберУниверситета» пройдет двухдневный образовательный интенсив. Тематика обучения – современные подходы к разработке образовательных программ в вузе.

Один из трендов современного высшего образования – это обновление образовательных программ, чтобы у выпускников вузов были навыки, которые нужны рынку, поэтому перед сотрудниками ОмГУ имени Ф. М. Достоевского стоит много задач.

Участники интенсива проанализируют, как создаются современные образовательные программы, и узнают о перспективных профессиях будущего. Также во время групповой работы они придумают образовательные продукты и запланируют изменения, которые сделают образовательные программы ОмГУ более привлекательными для студентов.

– «Сбер» является одним из ключевых партнеров нашего вуза, – сказал ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Данный образовательный интенсив – это подарок на 50-летие университета от известного выпускника вуза. Надеюсь, это станет импульсом для дальнейшей актуализации содержания, организации и технологий обучения в ОмГУ.

Спикерами программы станут эксперты-практики банка и других клиентоориентированных компаний, а также представители столичных и региональных вузов, которые применяют новые маркетинговые подходы и готовы поделиться успехами.