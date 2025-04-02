Его похоронили спустя более полутора лет после гибели.

Сегодня, 2 апреля, жители Москаленского района Омской области простились с земляком, погибшим на СВО. В последний путь проводили гвардии рядового Павла Липина, который погиб 19 июля 2023 года. Парню было 25 лет.

Молодой человек родился 17 апреля 1998 года в поселке Пролетарском Москаленского района Омской области, окончил Омский институт водного транспорта по специальности «Эксплуатация внутренних водных путей». С 2019 по 2020 год проходил срочную службу в ракетных войсках. После службы работал вахтовым методом в охранном агентстве Сургута. Увлекался волейболом.

Павла мобилизовали 26 октября 2022 года. Он участвовал в спецоперации в качестве гранатометчика парашютно-десантной роты.

Как сообщает Москаленское отделение партии «Единая Россия», у него остались жена и трехлетний сын.