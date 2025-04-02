Первая десятка компаний перечислила в бюджет свыше 230 млрд рублей.

В 2024 году на территории Омской области было собрано 356 млрд рублей налогов и платежей в обязательные фонды, сообщили в региональном УФНС. Из них 237 миллиардов приходится на самые крупные компании.

Лидером списка является АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», вторым идет «Омсквинпром», далее следуют «Транснефть – Западная Сибирь», «АБ ИнБев Эфес», «Газпромнефть-Снабжение», ЦКБА, Омсктрансмаш, ООО «Автоматика-сервис», ГК «Титан», Омский завод полипропилена.

Непосредственно в консолидированный бюджет Омской области в прошлом году было собрано 131,7 млрд рублей, что на 10,3 %, или 12,3 млрд рублей, превышает уровень 2023 года. Основными доходными источниками, обеспечившими на 99,1 % наполнение бюджетов Омской области, являются налог на доходы физических лиц – 42,7 %, налог на прибыль организаций – 20,1 %, акцизы на подакцизные товары – 18,1 %, в том числе акцизы на нефтепродукты – 8,7 %. Доля поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, составила 8,7 %, по имущественным налогам – 9,5 %.