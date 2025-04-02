Родители возмущены ситуацией в школе, в которой вынуждены учиться их дети.

Родители учеников, которые временно учатся в школе № 99 (их родная школа № 107 закрыта на ремонт), беспокоятся за качество образования их детей. Школьникам приходится учиться не в специализированных классах, а буквально в коридорах.

По словам родителей, для учеников из ремонтируемой школы выделен отдельный класс, однако он не может вместить всех детей, а с началом 3-й четверти детей переместили из класса прямо в коридор.

– Был отведен отдельный класс, тесный, но мы справлялись. Третья четверть привела в ужас, сидят занимаются на лавочках в коридорах, – негодует автор поста в группе «Инцидент Омск».

На видео, прикрепленном к посту, показана дымящаяся потолочная лампа.

Ранее сообщалось о новом лицее на Левобережье, для записи в который родители будущих учеников выстроились в огромную очередь на улице.