Омск-Информ
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·Политика

Зарплаты глав субъектов Федерации поднимут по указу президента.

Вчера, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит новый порядок оплаты труда высших должностных лиц. В соответствии с этим указом, зарплаты губернаторов будут соответствовать уровню заместителей председателя правительства РФ.

В указе сообщается, что с 1 января 2026 года денежное вознаграждение губернаторов будет состоять:

  • из ежемесячного денежного вознаграждения;
  • ежемесячного денежного поощрения;
  • ежеквартального денежного поощрения.

Выплаты будут осуществляться управлением делами президента за счет федерального бюджета.

1951
·Политика

Зарплаты глав субъектов Федерации поднимут по указу президента.

Вчера, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит новый порядок оплаты труда высших должностных лиц. В соответствии с этим указом, зарплаты губернаторов будут соответствовать уровню заместителей председателя правительства РФ.

В указе сообщается, что с 1 января 2026 года денежное вознаграждение губернаторов будет состоять:

  • из ежемесячного денежного вознаграждения;
  • ежемесячного денежного поощрения;
  • ежеквартального денежного поощрения.

Выплаты будут осуществляться управлением делами президента за счет федерального бюджета.

1951