Уголовное дело взял на контроль Следственный комитет.

Компания из Нижнего Новгорода более четырех месяцев не выплачивала зарплату сотрудникам, строившим газопровод в Омской области. Обращение к омским властям и трудовую инспекцию не помогли, поэтому рабочие обратились в федеральный СК и Генпрокуратуру. Речь идет о более 230 работниках, сумма задолженности составляет более 20 млн рублей, сообщает портал «Нижний Новгород онлайн».

Известно, что компания «МКТ-НН», зарегистрированная в Нижнем Новгороде, выиграла тендер на строительство газопровода Ингалы – Большеречье в Омской области. Его открыли в феврале этого года.

– Последнюю зарплату работники организации получили в ноябре прошлого года, – заявил правозащитник Иван Козлов.

Он считает, что проблему с выплатой зарплаты не могли решить из-за того, что подрядчик зарегистрирован в одном месте, работы проводились в другом. Правоохранители решали, кто именно должен подключаться для проверки. К расследованию в конце концов подключили следователей Нижнего Новгорода.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «МКТ-НН» было ответчиком в 15 арбитражных делах, половину из которых она проиграла. Также на фирме числится более 15 исполнительных производств, в большинстве случаев юрлицо должно денег по трудовым отношениям.