Специалист объяснил, чем полезен и вреден солярий для кожи.

Весной многие омичи посещают солярий, чтобы подготовить кожу к пляжному сезону. Искусственным солнцем пользуются как женщины, так и мужчины, но важно помнить, что в красивом загаре есть и плюсы, и минусы. Как правильно загорать, рассказала врач-дерматолог Карина Самарина.

– В некоторых случаях непродолжительное воздействие на кожу УФ-лучей может оказать благотворный эффект. Но имейте в виду, что у процедуры есть масса противопоказаний – это возраст до 18 лет, крупные родинки, болезни щитовидной железы, онкология, астма и т. д., – отметила врач.

Из плюсов: УФ-лучи способствуют выработке витамина Д, который важен для прочности опорно-двигательного аппарата. Поэтому кости станут крепче, а ногти перестанут слоиться. Угревую сыпь, лишай, себорею, псориаз и другие кожные проблемы на время можно устранить, несколько раз посетив солярий.

При этом важно помнить, что от УФ-лучей стареет кожа, появление пигментации под воздействием ультрафиолета – явление распространенное. Испортить волосы в солярии можно всего за несколько сеансов, а также получить ожоги сетчатки глаз.

– Всего несколько минут в солярии равны целому дню под естественным солнцем. Но помимо того, что вы подвергаетесь мощному воздействию УФ-лучей, от ртутных ламп исходит радиация. Поэтому во много раз возрастает риск развития онкологии, в частности, меланомы – самой агрессивно растущей злокачественной опухоли, – предупредила врач.

Она советует перед солярием проконсультироваться с врачом, который даст рекомендации по количеству и длительности сеансов. Лучше всего пользоваться солнцезащитным средством, волосы закрыть специальной шапочкой и надеть защитные очки.