Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Защитник получил травму в одном из предыдущих матчей. 

Сегодня, 1 апреля, омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 1:3. В составе омичей вновь отсутствовал травмированный защитник Алекс Грант. Он получил травму по ходу второй встречи первого раунда Кубка Гагарина.

– Надеемся, что мы скоро сможем его вернуть. Грант шикарный защитник, который может инициировать атаки, который знает, как распоряжаться шайбой, он всегда несет угрозу воротам противника, – пояснил главный тренер омичей Ги Буше.

Канадский специалист также добавил, что сегодня возникли определенные сложности с переходом из обороны в атаку из-за отсутствия Гранта, но подчеркнул, что другие игроки умеют брать такие задачи на себя и неоднократно показывали это по ходу регулярки. 

8340
·Спорт

Защитник получил травму в одном из предыдущих матчей. 

Сегодня, 1 апреля, омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 1:3. В составе омичей вновь отсутствовал травмированный защитник Алекс Грант. Он получил травму по ходу второй встречи первого раунда Кубка Гагарина.

– Надеемся, что мы скоро сможем его вернуть. Грант шикарный защитник, который может инициировать атаки, который знает, как распоряжаться шайбой, он всегда несет угрозу воротам противника, – пояснил главный тренер омичей Ги Буше.

Канадский специалист также добавил, что сегодня возникли определенные сложности с переходом из обороны в атаку из-за отсутствия Гранта, но подчеркнул, что другие игроки умеют брать такие задачи на себя и неоднократно показывали это по ходу регулярки. 

8340