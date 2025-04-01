Серия переезжает в Магнитогорск.

Сегодня, 1 апреля, «Авангард» сыграл четвертый матч в плей-офф против «Металлурга» на «G-Drive Арене» в Омске.

В начале первого периода счет открыли «ястребы». Воспользовавшись ошибкой гостей, шайбу перехватил Илья Каблуков и отдал передачу на Семена Чистякова, который забросил шайбу в ворота соперника – 1:0. Второй период хоть и был атакующим с обеих сторон, однако оказался безголевым.

В начале третьего периода игроки «Металлурга» нашли свой момент и забросили шайбу уже на 7-й минуте. Отличился Никита Михайлис с передачи бывшего игрока «Авангарда» Дениса Зернова – 1:1. Далее за 2 минуты до конца третьего периода еще одну шайбу забросил Люк Джонсон, сделав счет 1:2. После пропущенной шайбы «Авангард» снял вратаря, чем сразу воспользовался Валерий Орехов и удвоил преимущество своей команды – 1:3. Это первая победа «Магнитки» в этой серии. Итоговый счет в серии составил 3:1 в пользу омичей.

Следующая игра между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в Магнитогорске в четверг, 3 апреля.