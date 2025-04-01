Губернатор обычно поздравляет «ястребов» с победой.

Сегодня, 1 апреля, губернатор Омской области Виталий Хоценко разместил пост по итогам четвертого матча плей-офф. «Авангард» на домашнем льду впервые в серии уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

– Парни старались, но немного не повезло. Верим в команду! Болеем за наших! Ждем следующий матч! – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Омский губернатор является завсегдатаем домашних матчей «ястребов». Однако до сегодняшнего дня публиковал исключительно отчеты о победах «Авангарда». Видимо, как и большинство фанатов команды, сегодня он рассчитывал на успех «ястребов», который был так близок. Омичи действительно старались, но удача повернулась к сопернику, которому при счете 0:3 в серии было уже нечего терять.

А следующий матч у омичей пройдет 3 апреля в Магнитогорске. Битва обещает быть захватывающей.