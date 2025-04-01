Омск-Информ
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·Общество

Под видом инспекторов злоумышленники вымогают деньги за несуществующие нарушения.

Появился новый вид мошенничества, в котором злоумышленники обманывают владельцев домашних животных. Они притворяются сотрудниками «жилищной инспекции» и шантажируют хозяев, угрожая забрать питомцев якобы за нарушение несуществующих правил. 

Мошенники связываются с людьми под видом проведения опроса и интересуются количеством домашних животных. Затем они заявляют, что число питомцев превышает допустимое, и требуют оплату за якобы «оформление разрешения» или «избежание штрафа». В некоторых случаях злоумышленники рассылают ссылки на фейковые сайты, похожие на портал «Госуслуги», чтобы украсть личные данные.

Между тем россиян предупреждают, что российские законы не устанавливают лимита на количество домашних животных и никакие платежи за их содержание не требуются.

1447
·Общество

Под видом инспекторов злоумышленники вымогают деньги за несуществующие нарушения.

Появился новый вид мошенничества, в котором злоумышленники обманывают владельцев домашних животных. Они притворяются сотрудниками «жилищной инспекции» и шантажируют хозяев, угрожая забрать питомцев якобы за нарушение несуществующих правил. 

Мошенники связываются с людьми под видом проведения опроса и интересуются количеством домашних животных. Затем они заявляют, что число питомцев превышает допустимое, и требуют оплату за якобы «оформление разрешения» или «избежание штрафа». В некоторых случаях злоумышленники рассылают ссылки на фейковые сайты, похожие на портал «Госуслуги», чтобы украсть личные данные.

Между тем россиян предупреждают, что российские законы не устанавливают лимита на количество домашних животных и никакие платежи за их содержание не требуются.

1447