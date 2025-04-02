Свято-Ильинский храм стал еще ближе к своему воссозданию.

Омский историк Александр Лосунов обнаружил план Свято-Ильинской церкви, и теперь ничто не мешает восстановить собор в честь небесного покровителя Омска. О своей находке Лосунов рассказал на состоявшейся накануне научно-практической конференции «Утраченные святыни города Омска: перспективы обретения».

– Буквально осенью прошлого года, когда я сидел в архиве, ко мне подошел один человек. Спрашивает: а что, раньше улица Партизанская называлась Советской? Да, отвечаю, откуда ты знаешь? Он показывает мне план 1929 года, разработанный новосибирцами, – это план моста, который потом станет Комсомольским. Поскольку план привязан к местности, то видна и Ильинская церковь. Вот теперь мы имеем план и можем точно сказать, где размещался храм, – заявил Александр Лосунов.

План, обнаруженный историком, нанесен на синюю бумагу, архитектурный чертеж хорошо просматривается при направленном свете. Теперь, при желании и политической воли, можно браться за восстановление Свято-Ильинской церкви. Осталось решить, что делать с памятником вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Звучат предложения перенести его через дорогу – в сквер Борцов революции.

Оригинальное решение дилеммы с памятником Ленину предложил атаман Совета Атаманов Казачьего Народа Владислав Буланкин.Он вспомнил, как около 20 лет назад тогдашний губернатор Леонид Полежаев убрал за одну ночь памятник Ленину с площади у Заксобрания.

– Наши казаки изумляются работе Леонида Константиновича Полежаева, помните его достойное Копперфильда исчезновение памятника Ленину у Заксобрания? Когда поставили леса, убрали, а памятника нет. Одни считают, что так и надо делать: поставили ограду, убрали – стоит храм. Другие говорят, что надо работать с народом, постепенно идти, – отметил атаман и спросил у Александра Лосунова мнение об этом.

Тот ответил, что, по его мнению, Свято-Ильинский собор все равно появится, и рассказал предысторию демонтажа памятника Ленину у здания Заксобрания.

– На освящение Успенского собора прилетел Никита Михалков, вышли они с Леонидом Константиновичем, а там памятник Ленину одели в деревянный ящик. И Михалков говорит: а это что? Полежаев покрывается красными пятнами и отвечает, что это памятник Ленину. Михалков удивился, мол, еще стоит? После этого и произошел его демонтаж. Так вот, я надеюсь, что и Ленина на месте Ильинского храма перенесут. Нужно сдвинуть его буквально на 100 метров, небольшая будет потеря для города, – заявил историк.

В 2024 году митрополит Омский и Прииртышский Дионисий высказывал мнение, что памятник Ленину нужно перенести на другое место по причине того, что он стоит на паперти утраченного собора.

Против любых перемещений монумента выступают омские коммунисты. Ильинскую горку они традиционно называют Ленинской и заявляют, что готовы биться за это место до конца.