Здание на проспекте Маркса сдадут в аренду предпринимателю из Ульяновска.

Историческое здание на проспекте Маркса в центре Омска, где ранее располагались лагерь и казармы 11-й стрелковой артиллерийской бригады, сдали в аренду индивидуальному предпринимателю из Ульяновска Виктору Семенову, сообщается на сайте ГИС Торги. Среди основных видов деятельности арендатора – налоговое консультирование, предоставление займов, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также агентства по подбору персонала.

Аренда части здания, возведенного в 1910 году, обойдется Семенову в 2 593 490 рублей – это конечная стоимость лота. Вторая часть здания оценивается в 1 364 720 рублей, что тоже является итоговой суммой.

Ранее бывшая казарма была включена в перечень зданий, требующих восстановления через суд. Собственник объекта – Территориальное управление Росимущества по Омской области.