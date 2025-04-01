Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Бывший работник департамента строительства Владимир Гусаров трагически погиб, исполняя свой воинский долг.
В Омске планируется установка мемориальной доски в честь Владимира Гусарова, участника специальной военной операции, который героически погиб, исполняя свой воинский долг. Указом Президента России он был посмертно награжден орденом Мужества за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность. Инициатором проекта выступила жена героя.
На заседании комитета по социальным вопросам Омского городского совета, которое состоится 3 апреля, депутаты обсудят вопрос установки памятного знака в честь бойца на фасаде здания по адресу: улица К. Либкнехта, 33. В этом здании располагается департамент строительства мэрии Омска, где Владимир Гусаров работал с декабря 2006 года до июля 2023 года, когда он ушел на военную службу по контракту, уточняет «Вечерний Омск».
4198
·Общество

Бывший работник департамента строительства Владимир Гусаров трагически погиб, исполняя свой воинский долг.
В Омске планируется установка мемориальной доски в честь Владимира Гусарова, участника специальной военной операции, который героически погиб, исполняя свой воинский долг. Указом Президента России он был посмертно награжден орденом Мужества за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность. Инициатором проекта выступила жена героя.
На заседании комитета по социальным вопросам Омского городского совета, которое состоится 3 апреля, депутаты обсудят вопрос установки памятного знака в честь бойца на фасаде здания по адресу: улица К. Либкнехта, 33. В этом здании располагается департамент строительства мэрии Омска, где Владимир Гусаров работал с декабря 2006 года до июля 2023 года, когда он ушел на военную службу по контракту, уточняет «Вечерний Омск».
4198