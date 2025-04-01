Слишком мягкий приговор суда первой инстанции был ужесточен.

Прокуратура обратилась в Омский областной суд с требованием усилить наказние 50-летнему жителю Русско-Полянского района, которого осудили за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Суд это требование удовлетворил.

Как сообщалось ранее, 31 июля 2024 года мужчина принял наркотики, сел за руль автомобиля Nissan Dayz ROOX и отправился в поездку по улицам Русской Поляны. Горе-водителя остановили сотрудники ГИБДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения суд приговорил его к 1 году 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства. Также у мужчины конфисковали автомобиль.

– Не согласившись с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, государственный обвинитель оспорил его в апелляционном порядке, настаивая на том, что осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере безопасности дорожного движения, – сообщает прокуратура.

В результате Омский областной суд отправил мужчину на 1 год в колонию-поселение.