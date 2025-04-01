Омск-Информ
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·Общество

Работникам, обслуживающим тепловую сеть, станут платить больше.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о повышении зарплат сотрудникам АО «Тепловая компания». С 16 апреля увеличенную заработную плату будут получать начальники участков, старшие мастера, мастера, слесари, водители фургонов, трактористы и машинисты экскаваторов. Всего повышение ждет около 200 человек. 

– Рост оплаты труда также позволит предприятию усилить свои позиции на рынке, привлечь квалифицированные кадры и удержать их, – написал Шелест в своем телеграмм-канале.

В зависимости от должности оклад рабочих специальностей увеличится на 10–25 %. Повышение зарплат будет проведено в предверии ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону 2025–2026 года. 

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·Общество

Работникам, обслуживающим тепловую сеть, станут платить больше.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о повышении зарплат сотрудникам АО «Тепловая компания». С 16 апреля увеличенную заработную плату будут получать начальники участков, старшие мастера, мастера, слесари, водители фургонов, трактористы и машинисты экскаваторов. Всего повышение ждет около 200 человек. 

– Рост оплаты труда также позволит предприятию усилить свои позиции на рынке, привлечь квалифицированные кадры и удержать их, – написал Шелест в своем телеграмм-канале.

В зависимости от должности оклад рабочих специальностей увеличится на 10–25 %. Повышение зарплат будет проведено в предверии ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону 2025–2026 года. 

3637