Преступники придумали новую схему для обмана граждан.

Дистанционные мошенники стали применять новую схему обмана с упоминанием Банка России. Злоумышленники отправляют на электронную почту своей потенциальной жертвы письмо с логотипом Центробанка, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека.

В письме сообщается, что у человека имеется действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть «международный счет», на котором лежит крупная сумма денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода.

Для этих махинаций мошенникам нужен российский банковский счет, на котором больше всего денег. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых таких письмах содержится фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета. Как только человек вводит эти данные, они оказываются в руках мошенников.

Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к банковским приложениям. Если отказать мошенникам в закрытии счета, они пригрозят крупным штрафом, взысканием с заработной платы и арестом имущества.

– Будьте бдительны и не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении, не предоставляйте личную и финансовую информацию. Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. По возможности установите антивирусную программу на свои устройства и регулярно обновляйте ее. При возникновении любых сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации, – предупреждает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Ежедневно в полицию Омска поступает несколько десятков заявлений о мошенничестве.