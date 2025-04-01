Женщина хотела распечатать чек, но сделала перевод.

За минувшие сутки 7 жителей Омской области сообщили в полицию о том, что их обманули мошенники. Одна из пострадавших – 56-летняя жительница Нововаршавского района.

Сельчанка опубликовала в Интернете объявление о продаже дома. На него откликнулась женщина из Московской области. Она сказала, что хочет купить дом для своих родителей и готова внести задаток.

Вскоре сельчанке с неизвестного номера поступило сообщение о переводе 50 000 рублей. Лжепокупательница перезвонила и попросила распечатать в банкомате чек о переводе. Около банкомата преступница запутала сельчанку, в результате чего последняя перевела ей 38 000 рублей.

Теперь преступницу ищут полицейские.