Омск-Информ
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·Образование

Прием заявлений завершится 30 июня.

Сегодня, 1 апреля, в Омске стартовал прием заявлений в первый класс городских школ. С 8:30 утра родители начали подавать документы для оформления детей в школы. В мэрии Омска рассказали о способах подачи заявок.

– Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов: посредством единого государственного портала государственных услуг, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, лично в общеобразовательную организацию, – сообщили в мэрии.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что родители будущих первоклассников оформили около 5 тыс. черновиков заявлений на прием детей в первый класс. Сегодня они просто отправили документы через портал «Госуслуги».

·Образование

Прием заявлений завершится 30 июня.

Сегодня, 1 апреля, в Омске стартовал прием заявлений в первый класс городских школ. С 8:30 утра родители начали подавать документы для оформления детей в школы. В мэрии Омска рассказали о способах подачи заявок.

– Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов: посредством единого государственного портала государственных услуг, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, лично в общеобразовательную организацию, – сообщили в мэрии.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что родители будущих первоклассников оформили около 5 тыс. черновиков заявлений на прием детей в первый класс. Сегодня они просто отправили документы через портал «Госуслуги».