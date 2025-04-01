Омск-Информ
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·Общество

Работнику придется кормить и вычесывать животных.

На сервисе HeadHunter появилась вакансия смотрителя за животными в альпака-парке, который строится на «Зеленом острове» в Омске. В обязанности будет входить уход за альпаками, кроликами и козамикозами: кормить их и вычесывать. График работы: 1/2 или 7/0. Требуется опыт взаимодействия с животными и физическая выносливость. Специалисту предлагают до 108 тыс. рублей в месяц или 3500 рублей за смену. Для сотрудника организуют питание. Возможно проживание на территории парка. 

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·Общество

Работнику придется кормить и вычесывать животных.

На сервисе HeadHunter появилась вакансия смотрителя за животными в альпака-парке, который строится на «Зеленом острове» в Омске. В обязанности будет входить уход за альпаками, кроликами и козамикозами: кормить их и вычесывать. График работы: 1/2 или 7/0. Требуется опыт взаимодействия с животными и физическая выносливость. Специалисту предлагают до 108 тыс. рублей в месяц или 3500 рублей за смену. Для сотрудника организуют питание. Возможно проживание на территории парка. 

5081