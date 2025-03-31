Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Минувшей ночью в микрорайоне произошел крупный пожар.
Сегодня ночью в микрорайоне Береговой (относится к Советскому округу Омска) горело неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, деревянная 2-этажка вспыхнула около 03:09.
На место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 07:21. Площадь пожара составила 450 кв. м. 
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Омской области.
Ранее жители микрорайона Береговой жаловались на разрушающееся здание, мимо которого ходят дети. Одна из камер зафиксировала обрушение стены, произошедшее 19 марта.
·Происшествия

Минувшей ночью в микрорайоне произошел крупный пожар.
Сегодня ночью в микрорайоне Береговой (относится к Советскому округу Омска) горело неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, деревянная 2-этажка вспыхнула около 03:09.
На место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 07:21. Площадь пожара составила 450 кв. м. 
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Омской области.
Ранее жители микрорайона Береговой жаловались на разрушающееся здание, мимо которого ходят дети. Одна из камер зафиксировала обрушение стены, произошедшее 19 марта.