В городской администрации ждут устойчивых плюсовых температур.

В мэрии Омска внесли ясность со сроками отключения отопления. Ранее глава Минэнерго Владимир Шнипко напоминал, что батареи в домах горожан станут холодными, как только среднесуточные показатели в течение трех дней сохранятся на отметке в +8 градусов.

В городской администрации «Омск-информу» соказали, что до этого момента еще далеко. Но все идет к тому, что отопление в Омске отключат раньше обычных сроков.

– Пока рано говорить о прекращении теплоснабжения в Омске: ночами стоят минусовые температуры. Прогнозируется, что это произойдет в 20-х числах апреля, – уточнили редакции в мэрии.

Как правило, батареи в домах омичей становятся холодными в начале мая. Так, в прошлом году отопительный сезон завершился 13 мая.