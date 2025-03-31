Омск-Информ
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·Общество

Дата отключения отопления зависит от среднесуточной температуры. 

Сегодня, 31 марта, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил, когда в Омске завершится отопительный сезон. Он напомнил, что решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно исходя из погодных условий. 

– Отопительный период завершится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превысит 8 градусов Цельсия и долгосрочный прогноз окажется благоприятным, – написал министр в своем телеграм-канале.

До этого времени подача тепла будет осуществляться в обычном порядке.

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·Общество

Дата отключения отопления зависит от среднесуточной температуры. 

Сегодня, 31 марта, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил, когда в Омске завершится отопительный сезон. Он напомнил, что решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно исходя из погодных условий. 

– Отопительный период завершится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превысит 8 градусов Цельсия и долгосрочный прогноз окажется благоприятным, – написал министр в своем телеграм-канале.

До этого времени подача тепла будет осуществляться в обычном порядке.

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