Проблема незаконной парковки во дворах стала весной весьма актуальна для омичей.

В Центре управления регионом рассказали, что на минувшей неделе в топ проблемных тем омичи включили неправильную парковку во дворах и общественных местах.

– Омичи сообщали о несанкционированных парковках автомобилей. Чаще всего жаловались жильцы домов по улицам 33-я Северная, 4-я Марьяновская и Космического проспекта, – отметили в ЦУР Омской области.

УМВД по Омской области дало ответ на все обращения, а также в ведомстве рассказали, как составить жалобу на неправильную парковку.

– Для проведения проверки необходимо приложить фото-, видеофиксацию и адрес нарушения, а также регистрационный номер машины, – отметили в УМВД.

Все данные нужно отправить на официальный сайт Госавтоинспекции или позвонить по телефону 102.