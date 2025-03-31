Омск-Информ
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·Общество

Врачи смогут получать до 50 тыс. рублей. 

В Омской области с 1 апреля 2025 года повысят ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам, проживающим в малых населенных пунктах. 

Так, если в селе живут до 50 тыс. человек, то медработник будет получать 50 тыс. руб. Ранее эти суммы составляли 18,5 тыс. рублей для сотрудников стационаров и 14,5 тыс. рублей для работников поликлиник.

Средний медицинский персонал, который ранее получал 8 тыс. рублей в стационарах и 6,5 тыс. рублей в поликлиниках, теперь будет получать 30 тыс. рублей.

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·Общество

Врачи смогут получать до 50 тыс. рублей. 

В Омской области с 1 апреля 2025 года повысят ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам, проживающим в малых населенных пунктах. 

Так, если в селе живут до 50 тыс. человек, то медработник будет получать 50 тыс. руб. Ранее эти суммы составляли 18,5 тыс. рублей для сотрудников стационаров и 14,5 тыс. рублей для работников поликлиник.

Средний медицинский персонал, который ранее получал 8 тыс. рублей в стационарах и 6,5 тыс. рублей в поликлиниках, теперь будет получать 30 тыс. рублей.

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