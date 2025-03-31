После обучения в Академии беспилотной авиации специалисты направляются в зону проведения спецоперации.
Омская академия беспилотной авиации подготовила уже 25 операторов FPV-дронов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он посетил практические занятия по вопросам развития беспилотных авиационных систем и ознакомился с системой подготовки специалистов.
– Специальная военная операция показывает, как изменились современные боевые действия и возросла роль применения различных типов беспилотных летательных аппаратов. В центре обучают ребят, которые отправляются в зону СВО. Это наш вклад в будущую нашу победу, – заявил Хоценко.
Также в Омске приступили к созданию научно-производственного центра по разработке беспилотных систем. Он позволит объединить и синхронизировать действия органов власти и частных организаций, что обеспечит синергетический эффект в сфере развития беспилотной авиации.