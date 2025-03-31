Танцевальный проект «Малина» лишился всей танцевальной обуви, части костюмов и реквизита.

Стали известны подробности пожара в ОЦК «Сибиряк», который произошел в ночь с 29 на 30 марта. Ранее сообщалось, что очагом возгорания стал кабинет с аварийным осветительным прибором. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Как выяснилось, сгоревшим кабинетом была гримерка танцевального проекта «Малина», расположенная в цокольном этаже центра культуры. Танцоры лишились обуви, костюмов и реквизита.

– У нас сгорела вся танцевальная обувь, мужская и женская, частично сгорели костюмы, личные вещи, косметика, украшения, реквизиты для костюмов, одежда, перья для номеров. Полностью сгорели костюмы и реквизит для шоу «Муха», – говорится в сообщении коллектива.

По факту пожара сейчас проводится проверка. Известно, что два года назад цокольный этаж «Сибиряка» был полностью отремонтирован. В частности, там была заменена проводка.