Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание в областном центре культуры «Сибиряк» произошло во втором часу ночи.

В ночь с 29 на 30 марта сотрудники МЧС тушили пожар в областном центре культуры «Сибиряк», расположенном на улице Красный Путь в центре Омска. Сообщение о возгорании поступило в 01:12, на место были направлены 8 пожарных расчетов и 34 сотрудника МЧС.

– В учреждении культуры произошло задымление в одном из кабинетов. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы осветительного прибора, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 30 кв. м, открытое горение было ликвидировано в 01:55. Ввиду того что пожар случился ночью, никто не пострадал.

Материалы по теме:

На пожаре в омском ДК выгорела гримерка танцоров «Малины».

3220
·Происшествия

Возгорание в областном центре культуры «Сибиряк» произошло во втором часу ночи.

В ночь с 29 на 30 марта сотрудники МЧС тушили пожар в областном центре культуры «Сибиряк», расположенном на улице Красный Путь в центре Омска. Сообщение о возгорании поступило в 01:12, на место были направлены 8 пожарных расчетов и 34 сотрудника МЧС.

– В учреждении культуры произошло задымление в одном из кабинетов. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы осветительного прибора, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 30 кв. м, открытое горение было ликвидировано в 01:55. Ввиду того что пожар случился ночью, никто не пострадал.

Материалы по теме:

На пожаре в омском ДК выгорела гримерка танцоров «Малины».

3220