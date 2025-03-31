Победитель торгов был на них единственным участником.

Стали известны итоги аукциона по поиску подрядчика для ремонта главного корпуса Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. Здание, находящееся на улице Ленина, 24, доверят ремонтировать омскому ООО «Сити-Строй». Компания, которую возглавляет Виталий Башкатов, единственная заявилась на аукцион и запросила за ремонт учебного заведения 54,6 миллиона рублей. В рамках ремонтных работ подрядчик обновит кровлю, фундамент, фасад, входную группу, лестницы, заменит окна и двери.

Также, без единого конкурента, на торгах за ремонт Седельниковской детской школы исскуств победило ООО «Проект Строй». С компанией заключили контракт на 26,8 миллиона рублей.

Конкурентным оказался аукцион на ремонт Полтавского историко-краеведческого музея. На торги поступило 2 заявки, из-за чего стоимость снизилась с 10,4 миллиона до 10 миллионов рублей.