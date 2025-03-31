Все дело в ее уникальном номере.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже 5-тысячной купюры за 50 тысяч рублей. Продавец обосновывает высокую цену редким серийным номером банкноты – 0000006.

Продаваемая купюра относится к старому образцу, тогда как с осени 2024 года начали выпускаться модернизированные пятитысячные банкноты. Владельцы новых купюр столкнулись с трудностями при их использовании, так как из-за санкционных ограничений программное обеспечение многих банкоматов не всегда корректно распознает обновленные денежные знаки.

Ранее на сайте появилось объявление о продаже 5-тысячной купюры за миллион рублей. Эта стоимость обусловливалась ее номером, который может быть чьим-то днем рождения. Именно редкие номер и серия делают купюры особенно привлекательными для коллекционеров.