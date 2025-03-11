Уникальный номер купюры сделал ее такой дорогой.

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже 5-тысячной купюры за один миллион рублей. Уникальность банкноте придает тот факт, что ее номер может быть чьим-то днем рождения – 1997.09.18

– Счастливая купюра с датой рождения, приносит безграничное везение и счастье, в идеальном состоянии, – пишет продавец. Он готов привезти банкноту лично.

Именно уникальные номер и серия делают купюру более ценной для коллекционеров, например, та же пятитысячная банкнота, но с красивым номером 7777333 продается за 15 тысяч. Предложений такого рода больше всего на «Авито».

Новая сторублевка стартовой серии АА стоит 70 тыс. рублей. А если она еще в состоянии «Пресс», то с годами будет только дорожать. За 50-рублевую купюру, например, просят тысячу рублей. Со временем ее стоимость будет только выше.

Ценятся деньги экспериментальные или переходного периода, юбилейные или посвященные какому-то событию. Например, Олимпиаде 2014 года в Сочи или присоединению Крыма к России. Сторублевки стоят 60 тысяч.