Омск-Информ
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·Общество

Бойцам отправили три УАЗа.
На прошлой неделе Управление Россельхознадзора по Омской области передало для нужд спецоперации три служебных автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Машины передали в память о сотруднике ведомства, погибшем при исполнении воинского долга. 
– Особое значение эта помощь приобрела в память о нашем коллеге Сергее Нетребе, погибшем при выполнении боевого задания в ноябре 2024 года, – отмечает пресс-служба Россельхознадзора.
В 2024 году Омское управление Россельхознадзора также отправляло в зону СВО гуманитарную помощь, включая медикаменты и продукты для военнослужащих.
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·Общество

Бойцам отправили три УАЗа.
На прошлой неделе Управление Россельхознадзора по Омской области передало для нужд спецоперации три служебных автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Машины передали в память о сотруднике ведомства, погибшем при исполнении воинского долга. 
– Особое значение эта помощь приобрела в память о нашем коллеге Сергее Нетребе, погибшем при выполнении боевого задания в ноябре 2024 года, – отмечает пресс-служба Россельхознадзора.
В 2024 году Омское управление Россельхознадзора также отправляло в зону СВО гуманитарную помощь, включая медикаменты и продукты для военнослужащих.
2381