Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь начальника отдела полиции могут уволить.
Стало известно, из-за чего в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Омску Василия Чегодайкина возбудили уголовное дело. По предварительным данным полиции, полковник применил физическую силу к человеку, который пытался вести несанкционированную видеосъемку в служебном помещении.
– Начальником УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки. Следственными органами на основании собранных оперативниками материалов принято процессуальное решение, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции.
Если вина полковника подтвердится, его уволят и накажут по закону.
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·Происшествия

Теперь начальника отдела полиции могут уволить.
Стало известно, из-за чего в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Омску Василия Чегодайкина возбудили уголовное дело. По предварительным данным полиции, полковник применил физическую силу к человеку, который пытался вести несанкционированную видеосъемку в служебном помещении.
– Начальником УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки. Следственными органами на основании собранных оперативниками материалов принято процессуальное решение, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции.
Если вина полковника подтвердится, его уволят и накажут по закону.
1342