Омск-Информ
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·Происшествия

Полковника Василия Чегодайкина подозревают в превышении должностных полномочий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Омску Василия Чегодайкина, сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, полковник полиции подозревается в совершении преступления по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Фабула дела пока официально не оглашена. По имеющимся данным, Чегодайкин выталкивал из кабинета мужчину, пришедшего получить некий документ. Гражданину были нанесены телесные повреждения, имеется видеозапись инцидента.

·Происшествия

Полковника Василия Чегодайкина подозревают в превышении должностных полномочий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Омску Василия Чегодайкина, сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, полковник полиции подозревается в совершении преступления по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Фабула дела пока официально не оглашена. По имеющимся данным, Чегодайкин выталкивал из кабинета мужчину, пришедшего получить некий документ. Гражданину были нанесены телесные повреждения, имеется видеозапись инцидента.