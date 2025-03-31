За первый квартал построено более четверти от годового плана.

К концу марта в Омской области ввели в эксплуатацию более 245 тыс. кв. м жилья, что составило 27,2 % от годового плана в 900 тыс. кв. м. Учитывая темпы строительства, регион может замахнуться на миллион «квадратов» за год.

Из уже сданного объема жилья 42,72 тыс. кв. м пришлись на многоквартирные дома, индивидуального жилья построили 202,23 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Омской области на государственный учет поставили 85 многоквартирных домов общей площадью зарегистрированной жилплощади 369 543,1 кв. м. Как уточнили в региональном управлении Росреестра, самые высокие из этих домов были построены в Омске.

Помимо новостроек, Росреестр зарегистрировал 33 дома, построенных до 1989 года, а также 14 зданий, возведенных в период с 1992 по 2012 год. Самый старый из учтенных объектов – двухэтажный дом, построенный в 1958 году, находящийся в деревне Михайловке Черлакского района.