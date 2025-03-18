Росреестр опубликовал данные о поставленных на госучет многоквартирных домах в Омске.

В 2024 году на государственный учет в Омской области было поставлено 85 многоквартирных домов общей площадью зарегистрированного жилья 369 543,1 кв. м. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, два самых высоких дома были построены в Омске.

Так, 20-этажные дома появились на улице 4-я Северная в Советском округе и на улице Чернышевского в Центральном округе. Всего на территории города было возведено 32 дома высотой от 6 до 20 этажей, шесть объектов – в Омском и Черлакском районах высотой от 2 до 6 этажей.

Самый большой по площади объект построен в микрорайоне Старгород в так называемом писательском квартале. На улице Юрия Нагибина появился дом на 138 квартир. Самый маленький многоквартирный дом с 19 квартирами возведен в Ленинском округе на улице Молодогвардейской.

Кроме нового жилья, Росреестр поставил на кадастровый учет 33 дома с годом завершения строительства до 1989 года, а также 14 объектов, возведенных с 1992 по 2012 год. Самым старым учтенным домом стал двухквартирник 1958 года постройки, расположенный в деревне Михайловке Черлакского района.